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В новом MacBook Pro обнаружили серьезные недостатки

korrespondent.net
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Фото: скриншот видео

После длительного перерыва популярное «яблочное» устройство решили обновить. Но в новом MacBook Pro обнаружили ряд ухудшений по сравнению со старой версией.

Гаджет сильно перегревается, из-за чего теряет мощность. MacBook оснастили процессором нового поколение Intel Coffee Lake. Но система охлаждения осталась прежней, и она перестала справляться с нагрузками.

Чтобы проверить является ли перегрев причиной «глюков» устройства, блогер Дэйв Ли провели тест. На MacBook использовали программу для обработки видео Adobe Premiere Pro на этапе рендера. Затем эту же процедуру повторили, поместив ноутбук в холодильник. Время на выполнения задачи во втором случае понадобилось значительно меньше.

В итоге новая модель MacBook 2018 оказалась медленнее прошлогодней. При этом обновленное устройство стоит на 300 долларов дороже.

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