В Риге прошла очень «сладкая» презентация новых телефонов Nokia

В Латвии презентовали новые телефоны Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus, новый Nokia 6, Nokia 1 и Nokia 8110, которые будут доступны в продаже с начала мая. Известный шеф-повар страны Раймондс Зоммерс к презентации сделал особый сюрприз в честь каждой модели - мороженое, который описывает каждый телефон, представленный на мероприятии.