В Риге прошла очень «сладкая» презентация новых телефонов Nokia

В Латвии презентовали новые телефоны Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus, новый Nokia 6, Nokia 1 и Nokia 8110, которые будут доступны в продаже с начала мая. Известный шеф-повар страны Раймондс Зоммерс к презентации сделал особый сюрприз в честь каждой модели - мороженое, который описывает каждый телефон, представленный на мероприятии.
Nokia 8 Sirocco - доступен черного цвета, цена - 800 евро
Nokia 7 plus - доступен в черном и белом варианте, цена - 400 евро.
Jaunais Nokia 6 - доступен в черном, белом и сине-золотом варианте, цена - 280 - 330 евро.
Nokia 1 - доступен в синем и красном варианте, цена - 100 евро.
Nokia 8110 - представлен в традиционно черном и банановом цвете, цвета - 90 евро