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СМИ: Huawei создает помощника с функцией анализа эмоций

korrespondent.net
Фото: AFP/Scanpix

Компания Huawei занимается созданием голосового помощника, который получит функцию анализа эмоций. Таким образом, алгоритм сможет взаимодействовать с пользователем на эмоциональном уровне. Об этом пишет TechRadar.

Вице-президент компании по разработке программного обеспечения Феликс Джанг рассказал в интервью изданию CNBC, что будущий помощник позволит вывести технологию на новый уровень.

Однако, по его словам, такую цель нужно ставить в долгосрочной перспективе.

В настоящее время китайский производитель уже имеет голосового помощника собственного производства, однако он функционирует исключительно на родине.

Ранее сообщалось, что эксперты установили смартфон, который получил самую лучшую камеру.

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