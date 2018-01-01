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iPhone 8 опередил iPhone X по продажам

korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Специалисты Consumer Intelligence Research Partners заявили о том, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus обошли по продажам флагманский iPhone X. По данным отчета, на долю гаджетов линейки iPhone 8 пришлось 44 процента всех продаж iPhone. Об этом пишет MacDigger.

При этом доля продаж iPhone 8 составила 23 процента, а iPhone 8 Plus - 21 процент. Что касается флагмана iPhone X, то его показатели составили 16 процентов от общего числа продаж «яблочных смартфонов».

«Все смартфоны Apple 2018 года привлекли меньше внимания пользователей, чем прошлогодние флагманы», - отметили представители компании.

Ранее сообщалось, что в iPhone стало возможным отключение замедления работы в новом обновлении iOS.

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