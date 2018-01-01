Samsung бьет рекорды по прибыли четвертый квартал подряд

Чистая прибыль компании Samsung Electronics в первом квартале 2018 года выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,69 триллиона вон (10,8 млрд долл.). Таким образом компания обновляет рекорд четвертый квартал подряд, сообщает Прайм.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 20%, до 60,56 триллиона вон (56 млрд долл.), а операционная прибыль достигла 15,64 триллиона вон ($14,5 млрд), что в 1,6 раза больше показателя первого квартала 2017 года.

Компания связывает увеличение прибыли с показателями подразделения по продаже микросхем, а также с увеличением продаж флагманских смартфонов, включая Galaxy S9. Компания ожидает, что бизнес по чипам будет демонстрировать рост и в следующем квартале. При этом получение прибыли в других подразделениях станет проблемой из-за рыночных условий и конкуренции.

Ранее одна из крупнейших брокерских компаний Южной Кореи – Samsung Securities Co – допустила ошибку в расчете со своими сотрудниками,являющимися одновременно ее акционерами.