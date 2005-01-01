«Он не должен был сесть»: как 28 апреля 1988 года у «Боинга» сорвало крышу

30 лет назад у летевшего над Тихим океаном Boeing-737 буквально сорвало крышу. Несмотря на серьезные повреждения, опытному пилоту удалось посадить самолет в аэропорту вылета. Тот случай вошел в историю как один из самых необычных в практике гражданской авиации.

Оглушительный свист и грохот прервал рутинный взлет самолета Boeing 737—297 28 апреля 1988 года, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Хило — Гонолулу между Гавайскими островами. Для испуганных пассажиров это было похоже на взрыв.

«Звук был похож на быстрый разрыв паруса, — вспоминает пилот самолета Роберт Шорнштаймер, которому на момент инцидента было 44 года, почти 11 из которых он летал на самолетах этой авиакомпании — Aloha Airlines. — Это произошло почти мгновенно. Не было никаких признаков».

Спустя 23 минуты после взлета с самолета буквально сорвало часть обшивки длиной шесть метров над первыми шестью рядами и кабиной пилотов. Этот случай стал уникальным в истории мировой гражданской авиации — самолет с пассажирами без части фюзеляжа снизился до безопасной высоты и благополучно приземлился.

Поскольку это произошло на большой высоте — порядка 8 тыс. метров — пассажиры ощутили взрывную декомпрессию.

В тот момент, когда в салон ворвался мощный напор воздуха,

Шорнштаймер обернулся назад и увидел сияющее небо, окровавленные лица пассажиров и куски разодранного металла.

«Это было как во сне, так неожиданно, что сознание пыталось уберечь от того, что происходило, — вспоминает Шорнштаймер 30 лет спустя. — Я повернулся обратно, надел кислородную маску, как нас учили. И показал второму пилоту, что я контролирую самолет».

Сидевший на одном из последних рядов астроном Эрик Беклин услышал большой взрыв («big bang», как он потом его называл) и увидел огромную дыру, зиявшую над первым классом самолета. «О, черт. Вот оно. Мне конец», – подумал ученый в тот момент: «Я попытался успокоиться, но вокруг было слишком шумно и летело много обломков...

Меня беспокоил тот факт, что дыра все время росла».

Все, что в тот момент понимал пилот, — что самолет в большой беде и его срочно надо посадить. Следующие 13 минут Шорнштаймер и второй пилот 36-летняя Мэделин Томпкинс аккуратно вели самолет, на борту которого находились 89 пассажиров, к посадочной полосе аэропорта Кахулуи.

Те, кто наблюдал за посадкой самолета, позднее описывали это как нечто невероятное, ведь при касании мог возникнуть пожар или разрушиться планер самолета. Выяснилось, что в результате инцидента ранения получили 65 пассажиров, не обошлось и без жертв.

В момент отрыва обшивки мощным потоком воздуха из самолета выбросило старшую стюардессу Кларабелль Лэнсинг, которая в этот момент находилась в середине салона.

По показаниям пассажиров, Лэнсинг выбросило почти мгновенно, когда она стояла в левой части фюзеляжа. Другая стюардесса получила удар по голове обломком и упала на пол без сознания. Третья также упала на пол и держалась руками за металлические крепления кресел, держаться ей помогали и пассажиры.

Трехдневные поиски, которые вели корабли береговой охраны, так и не привели к обнаружению ни тела погибшей бортпроводницы, ни улетевшей обшившки.

«Даже не верится, как он не развалился, — вспоминает Ларри Миллер, в то время менеджер авиакомпании Aloha Airlines. — Единственное, что скрепляло самолет, это балки пола.

Всего остального не было. Он не должен был суметь сесть».

В воздухе пилоты не знали, что внезапный перепад давления вспучил пол самолета, были сломаны пять балок и поврежден кабель, идущий к левому двигателю, из-за чего он остановился.

Для снижения скорости при посадке командир уменьшил тягу работающего правого двигателя. Однако садиться все равно пришлось с превышением скорости почти на 60 км/ч — пилот обнаружил, что при меньшей скорости самолет начинало трясти.

Индикаторы показывали, что не вышла носовая стойка шасси. Однако визуально с земли было подтверждено, что шасси вышли, и пилот стал заходить на посадку.

Посадка прошла успешно, несмотря на то что самолет, по словам пилота, вел себя, как на трамплине.

Раненые пассажиры были отправлены по больницам. «Мы отправляли людей больше, чем по одному в одной скорой помощи», — вспоминает Миллер, участвовавший в эвакуации.

Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте, семь пассажиров получили серьезные ранения.

«Авиакомпания была для нее жизнью», — вспоминает пилот погибшую стюардессу. По его словам, она была очень милой и при этом самой строгой из стюардесс — постоянно напоминала коллегам о необходимости занимать свое место после выполнения задач. По словам одной из проводниц, ей это спасло жизнь.

Всего десять месяцев спустя аналогичный инцидент произошел с пассажирским самолетом Boeing 747, вылетевшим по маршруту Гонолулу — Сидней. В полете у него оторвалась дверь в носовой части, вследствие чего погибли девять пассажиров, вылетевших из салона вместе с креслами.

Смертельная усталость

Эти две трагедии заставили американские власти обратить внимание на старые самолеты, говорит Питер Форман, бывший пилот, специалист по гражданской авиации.

Причиной отрыва обшивки на рейсе 243 стало появление трещины, которая ползла вдоль заклепок, соединявших две части фюзеляжа.

Одна из пассажирок позднее рассказала следователям, что видела трещину, но решила не сообщать об этом.

Следователи пришли к выводу, что авиакомпания допустила нарушения при осмотрах самолетов на предмет усталостных разрушений.

На момент инцидента 19-летний лайнер выполнил почти 90 тыс. циклов взлет-посадка и был вторым по этому параметру среди всего парка Boeing-737 в мире. Вскоре после инцидента авиакомпания списала и утилизировала пострадавший, а также два других старых лайнера.

В 1991 году Роберт Шорнштаймер подал иск к Boeing по поводу перенесенного эмоционального стресса, тогда сообщалось, что иск был урегулирован в досудебном порядке.

Второй пилот Томпкинс продолжила летать и позднее стала командиром в авиакомпании Hawaiian Airlines. Сам Шорнштаймер летал до 2005 года и уволился из авиакомпании Aloha Airlines за три года до того, как она перестала существовать.