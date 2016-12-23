На прошлой неделе в сети появились слухи о том, что компания Niantic приостановила разработку популярной мобильной игры Pokemon GO для смарт-часов Apple Watch, но разработчики эту информацию опровергли и заявили, что ждать выхода игры осталось совсем недолго.
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И вот, спустя менее чем неделю, ловить карманных монстров теперь можно с помощью Apple Watch.
Важно отметить, что это не полноценная игра, как на смартфонах, а лишь приложение-компаньон, позволяющее собирать предметы с «покестопов» и искать покемонов, а вот для их поимки все же потребуется смартфон, пишет 4pda.ru.Еще по этой теме
Особенности Pokemon GO для Apple Watch:
каждая игровая сессия проходит в качестве тренировки, за которую вы получаете персональные кольца подвижности;
уведомления о находящихся рядом покемонах;
на часах можно отслеживать расстояние для выращивания яиц и собирать конфеты;
уведомления о «покестопах» поблизости и возможность получения с них предметов;
уведомления о медалях и готовности яиц с покемонами.
На данный момент Pokemon GO доступна только для Apple Watch, но ранее разработчики подтвердили, что версия для Android Wear также появится в будущем.