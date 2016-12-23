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На прошлой неделе в сети появились слухи о том, что компания Niantic приостановила разработку популярной мобильной игры Pokemon GO для смарт-часов Apple Watch, но разработчики эту информацию опровергли и заявили, что ждать выхода игры осталось совсем недолго.

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И вот, спустя менее чем неделю, ловить карманных монстров теперь можно с помощью Apple Watch.

Важно отметить, что это не полноценная игра, как на смартфонах, а лишь приложение-компаньон, позволяющее собирать предметы с «покестопов» и искать покемонов, а вот для их поимки все же потребуется смартфон, пишет 4pda.ru.

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Особенности Pokemon GO для Apple Watch:

каждая игровая сессия проходит в качестве тренировки, за которую вы получаете персональные кольца подвижности;

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уведомления о находящихся рядом покемонах;

на часах можно отслеживать расстояние для выращивания яиц и собирать конфеты;

уведомления о «покестопах» поблизости и возможность получения с них предметов;

уведомления о медалях и готовности яиц с покемонами.

На данный момент Pokemon GO доступна только для Apple Watch, но ранее разработчики подтвердили, что версия для Android Wear также появится в будущем.


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