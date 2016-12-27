Аутсайдеры 2016 года: названы худшие гаджеты

В списке оказались смартфоны Galaxy Note 7 и Sony Xperia X Performance.

Эксперты портала Engadget определили худшие гаджеты уходящего 2016 года. В числе главных разочарований оказался нашумевший смартфон Samsung Galaxy Note 7.

Полный список включает смартфоны, умные часы, ноутбуки, и другие устройства.

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В частности, в числе худших также оказался флагман Sony Xperia X Performance. Специалисты отметили его незначительное улучшение производительности в сравнении с младшей версией - Xperia X, при этом стоимость старшей модели составляет порядка 700 долларов.

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Также в числе худших гаджетов оказались умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear. Их эксперты отнесли к аутсайдерам из-за высокой стоимости - $1,5 тыс. долларов США.

Кроме того в антирейтинг вошли ноутбук Lenovo Yoga Book с сенсорной клавиатурой, умные наушники Vinci благодаря их нелепому виду, падающий дрон GoPro Karma и переходник для наушников iPhone 7.