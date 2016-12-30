СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников

Cогласно утверждениям инсайдеров, компания Samsung намерена представить новый флагман Galaxy S8, который будет лишен стандартного разъема для наушников 3,5 мм. Вместе со смартфоном производитель, якобы, представит и беспроводные наушники, наподобие AirPods, передает SamMobile.

По предварительной информации, беспроводные наушники второго поколения получат название Gear Icon X. Разрабатывать новинку будет компания Harman, которую не так давно приобрела южнокорейская компания.

Сообщается, что наушники позволят переключать треки прикосновением к корпусу, а также благодаря голосовым командам.

Причем аксессуар будет входить в комплект со смартфоном, в отличие от «яблочных» AirPods, которые реализуются отдельно.

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Согласно информации издания, наушники будут способны работать до 1,5 часов без подзарядки. А аккумулятор может продлить время их работы еще на три часа. Известно, что AirPods показывают более впечатляющий результат - до 5 часов работы без подзарядки, а с чехлом-зарядкой - до 24 часов.

Ранее сообщалось, что в Сети обнародовали первые фото распаковки Airpods - первых беспроводных наушников Apple.