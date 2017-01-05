CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем

Новинка от компании Acer имеет мощные характеристики и габариты.

Компания Acer презентовала на международной выставке электроники CES 2017 первый в мире ноутбук с изогнутым экраном Predator 21 X. Новинка предназначена для геймеров, имеет мощные характеристики и большие размеры, передает CNet.

В частности, диагональ экрана ноутбука составляет 21 дюйм, а его разрешение - 2560×1080 пикселей. Аппарат оснащен процессором Core i7-7820HK последнего поколения, а также двумя видеокартами GeForce GTX 1080.

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Вес ноутбука немалый, порядка восьми килограммов. В сущности, он является, скорее, портативным игровым компьютером, нежели ноутбуком.

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По части других характеристик, Predator 21 X получил 64 ГБ оперативной памяти и объем жесткого диска 1 ТБ.

Также ноутбук имеет продвинутую систему охлаждения, включающую пять вентиляторов и девять тепловых трубок.

Обеспечивает качественное воспроизведения звука встроенный сабвуфер и качественная аудиосистема 4.2.

Стоимость этого «гиганта» стартует с внушительной отметки в 9 тысяч долларов США.

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