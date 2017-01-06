Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES компания Razer представила прототип необычного игрового ноутбука, оснащенного тремя дисплеями.

Как сообщает The Verge, ноутбук под названием Project Valerie, разработанный на базе модели Blade Pro, получил два дополнительных экрана, оснащенных подсветкой, которые автоматически выдвигаются из центральной части после открытия крышки ноутбука. Разрешение каждого из 17,3-дюймовых дисплеев составляет 3840*2160 пикселей (4K Ultra HD), а суммарное разрешение экранов составляет 11520*2160 пикселей. Поддерживаемая ноутбуком технология Nvidia Surround View позволяет «растянуть» картинку на все дисплеи.

Наличие дополнительных экранов ожидаемо сказалось на габаритах и весе концептуального ноутбука: толщина Project Valerie составляет 3,8 см, а весит устройство около 5,5 кг. Что же касается остальных характеристик ноутбука, то известно, что он оснащен видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080. Прочие параметры Project Valerie в компании не раскрывают, равно как возможные сроки выхода конечной версии ноутбука на рынок или ее примерную стоимость.

Видео:

Реклама

Отметим, что использование двух или трех дисплеев обычно практикуется в сфере настольных ПК для одновременного выполнения нескольких задач, однако прототип Razer не является первым в своем роде. Несколько лет назад разные компании выпускали ноутбуки с одним дополнительным экраном, которые, впрочем, не имели особого успеха, а летом прошлого года бельгийский стартап Sliden'Joy представил съемные дисплеи для лэптопов, продажи которых должны стартовать до конца марта.