Sony и LG воплощают в жизнь технологии из старых патентов Apple

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Два года назад стало известно о патенте Apple на использование дисплея со встроенными динамиками в фирменных устройствах. Заявка была подана в 2012 году, и длительное время описанные в ней технологии казались пришельцами из будущего. Тем не менее уже в этом году на выставке CES 2017 компании Sony и LG представили рабочие прототипы телевизоров на базе OLED-панелей со встроенными динамиками, что может послужить серьезным прорывом в сфере аудио.

Видео:

LG назвала свою версию технологии Crystal Sound OLED и продемонстрировала ее в действии на презентации, пишет 4pda.ru.

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Видео:

Интересно также то, что интеграция динамиков с дисплеем требует OLED-панели, а в то время когда Apple заполняла патентную заявку, дисплеи на органических светодиодах компания не планировала использовать в iPhone. Возможно, технология предназначена для Mac или других i-устройств, которые мы увидим в будущем.


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