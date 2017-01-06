Sony и LG воплощают в жизнь технологии из старых патентов Apple

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Два года назад стало известно о патенте Apple на использование дисплея со встроенными динамиками в фирменных устройствах. Заявка была подана в 2012 году, и длительное время описанные в ней технологии казались пришельцами из будущего. Тем не менее уже в этом году на выставке CES 2017 компании Sony и LG представили рабочие прототипы телевизоров на базе OLED-панелей со встроенными динамиками, что может послужить серьезным прорывом в сфере аудио.