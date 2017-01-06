Китайская компания представила первый в мире смартфон с молекулярным сканером

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Один из крупнейших производителей телевизоров в Китае, компания Changhong, в рамках проходящей в Лас-Вегасе выставки CES представила смартфон Changhong H2, который первым в мире получил встроенный молекулярный сенсор, имеющий широкий потенциал применения, пишет The Verge.

Необычный датчик SCiO представляет собой миниатюрную версию БИК-спектрометра, успешно собравшего средства на Kickstarter пару лет назад. Этот датчик способен распознавать различные продукты или объекты по «отпечатку» их поверхности. Например, сенсор может определить, самую сладкую ягоду в лотке клубники или калорийность мороженого, распознать поддельную таблетку или рассчитать долю жира в теле владельца смартфона.

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Как отмечает журналист The Verge, датчик Changhong H2 в целом успешно справляется с этими демонстрационными задачами, а в перспективе он может быть использован для создания широчайшего спектра приложений, если разработчики предварительно соберут достаточную базу «отпечатков» различных продуктов. Например, спектрометр сможет определить уровень содержания глютена в хлебе.

Что же касается основных характеристик нового смартфона, то он получил алюминиевую рамку корпуса, 6-дюймовый дисплей с разрешением 1920*1080 точек, неназванный 8-ядерный процессор, 16-Мп основную камеру, датчик отпечатков пальцев и батарею емкостью 3000 мАч.

Ожидается, что Changhong H2 в скором времени выйдет на китайский рынок, а до конца текущего года появится и в США. О стоимости смартфона пока не сообщается.

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