Эксперт узнал о выпуске очков дополненной реальности от Apple

Американская корпорация Apple работает вместе с немецким производителем оптики Carl Zeiss над собственными очками дополненной реальности. Об этом сообщает портал MacRumors.

Информацию о готовящемся устройстве эксперту в области технологий виртуальной и дополненной реальности Роберту Скоблу подтвердил один из сотрудников Carl Zeiss. Источник добавил, что очки от Apple будут представлены в 2018 году.

Как отмечает Скобл, стенд Carl Zeiss на выставке потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе был расположен в самом центре зоны, посвященной VR- и AR-технологиям.

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При этом он указывает, что ни одного устройства из этой области на нем представлено не было. Эксперт предполагает, что

Apple настояла на том, чтобы немецкая компания держала свои разработки в тайне.

Генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно говорил, что технология дополненной реальности представляет большой интерес для компании. Так, в начале 2016 года Apple наняла одного из ведущих специалистов по виртуальной реальности Дуга Боумана (Doug Bowman).

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