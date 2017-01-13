Adobe показала фоторедактор с голосовым управлением

Исследовательское подразделение компании Adobe Systems разработало концепцию фоторедактора, который поддерживает управление с помощью голосовых команд, пишет N+1. Короткий демонстрационный ролик был опубликован на YouTube.

Полуминутное видео показывает пользователя планшета iPad, запустившего фоторедактор и подключившего опцию голосового управления. При помощи голосовых команд он совершает несколько простых операций над фотографией медведя – программа обрезает фотографию, отражает ее зеркально, а затем отменяет это действие. В конце ролика владелец планшета просит помощника опубликовать снимок на Facebook.

Как отмечают разработчики, представленный редактор представляет собой первый шаг к интерфейсу голосового ввода, который позволит искать и редактировать изображения в разных приложениях Adobe для мобильных платформ. О возможных сроках внедрения новой функции в существующие программы Adobe не сообщается.

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Отметим, что за последний год Adobe анонсировала ряд новых функций редактора Photoshop. Так, в мае прошлого года компания представила функцию дорисовки фотографий при их повороте, а в июне в приложении появилась возможность редактировать выражение лиц изображенных на фотографиях людей.

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