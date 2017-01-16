Lexus создал «космический корабль» для фильма Люка Бессона

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Летом 2017 года на экраны выйдет фантастический фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Специально для этой картины компания Lexus разработала имитацию космического корабля.

Автопроизводитель провел презентацию этого уникального объекта, сделав таким образом рекламу не только себе, но и фильму «Валериан и город тысячи планет». Пресс-служба компании сообщила, что это средство передвижения используется в картине, действие которой разворачивается в 2700 году.

Космический корабль назвали «Скайджет», и на нем присутствует логотип автопроизводителя.

В этом транспортном средстве могут поместиться несколько человек.

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Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года знаменитый французский режиссер Люк Бессон приступил к съемкам фантастического триллера про Валериана. В основу сюжета легли комиксы, которые остаются популярными во Франции с конца 1960-х годов прошлого столетия.

По сюжету, события происходят в XXVIII веке. Двое агентов пространственно-временной службы — Валериан и Лорелин — пытаются защитить Землю и соседние планеты от разных злодеев.

Бюджет нового фильма Бессона составит 170 млн евро. Главную роль сыграет молодой американский актер Дейн ДеХаан, известный по образу Гарри Озборна в блокбастере «Человек-паук-2: Высокое напряжение». Топ-модель Кара Дельвинь сыграет подругу Валериана — Лорелин.


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