Lexus создал «космический корабль» для фильма Люка Бессона

Автопроизводитель провел презентацию этого уникального объекта, сделав таким образом рекламу не только себе, но и фильму «Валериан и город тысячи планет». Пресс-служба компании сообщила, что это средство передвижения используется в картине, действие которой разворачивается в 2700 году.

Космический корабль назвали «Скайджет», и на нем присутствует логотип автопроизводителя.

В этом транспортном средстве могут поместиться несколько человек.

Twitter

Imaginative yet believable. Watch the #ValerianSKYJET pursuit craft, a collaboration for the 2017 sci-fi epic, @VALERIANMOVIE. pic.twitter.com/FwgVox6a7r— Lexus (@Lexus) January 13, 2017