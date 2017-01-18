Первый в мире «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане

Власти заморского сообщества Французская Полинезия, являющегося административной единицей Франции, на днях подписали соглашение с калифорнийской организацией Seasteading Institute, которая занимается разработкой проектов плавучих островов.

Согласно этому меморандуму, в 2019 году в южной части Тихого океана может начаться строительство первого в мире «плавучего города», сообщает ABC.

Для сообщества, состоящего из 118 остров, часть из которых находится под угрозой затопления из-за повышения уровня моря, реализация данного решения может стать вопросом выживания.

По словам директора Seasteading Institute Рэндольфа Хенкена, на первых этапах проекта начнется исследование его экономических и экологических последствий, а также юридических обоснований, так как в рамках концепции систейдинга речь идет о создании автономного плавающего сообщества, которое будет находиться в открытом море вне юрисдикции какой-либо конкретной страны. Хотя планируется, что экспериментальный полинезийский прототип «плавучего города» не будет находиться в международных водах, дальнейшее развитие проекта это предполагает.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: World's first custom-built floating city to rise off French Polynesian waters

Напомним, что пару лет назад был представлен концепт плавучего острова-метрополиса Floating City, который может быть реализован в Китае. Ранее японцы придумали проект городов-лилий, а специализирующийся на этой тематике французский архитектор Венсан Каллебо - плавучего экополиса для климатических беженцев. Были также концепт острова в виде морской звезды, разработанный специально для Мальдив, и совсем фантастический проект плавучего города в форме морского дьявола.