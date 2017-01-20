В СМИ всплыли подробности о причине взрывов Note 7

Американское издание The Wall Street Journal обнародовало причину взрывов смартфонов Samsung Galaxy Note 7 до публикации официального отчета компании-производителя. По информации газеты, причиной многочисленных инцидентов стал производственный брак аккумуляторов.

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Известно, что южнокорейская компания Samsung пообещала опубликовать 23 января отчет, в котором расскажет о причине взрывов смартфонов Galaxy Note 7.

Однако изданию стали известны детали будущего отчета благодаря собственным источникам.

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Как утверждают инсайдеры, смартфоны были оснащены двумя видами аккумуляторов. Одни были производства Samsung SDI, другие - Amperex Technology Ltd. Первые взрывались гораздо чаще, нежели гаджеты, укомплектованные батареями Amperex Technology.

Причем сообщается, что проблемы возникали после сбоев в работе оборудования на производстве.

Также издание сообщает, что главным различием двух аккумуляторов являлись размеры - SDI был чуть больше, из-за чего деформировался внутри корпуса.

Ранее сообщалось, что по словам инсайдеров, будущий Samsung Galaxy S8 по стоимости превзойдет iPhone 7.

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