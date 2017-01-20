В СМИ всплыли подробности о причине взрывов Note 7

 

Фото: AP/Scanpix

Американское издание The Wall Street Journal обнародовало причину взрывов смартфонов Samsung Galaxy Note 7 до публикации официального отчета компании-производителя. По информации газеты, причиной многочисленных инцидентов стал производственный брак аккумуляторов.

Еще по этой теме

Известно, что южнокорейская компания Samsung пообещала опубликовать 23 января отчет, в котором расскажет о причине взрывов смартфонов Galaxy Note 7.

Однако изданию стали известны детали будущего отчета благодаря собственным источникам.

Реклама

Как утверждают инсайдеры, смартфоны были оснащены двумя видами аккумуляторов. Одни были производства Samsung SDI, другие - Amperex Technology Ltd. Первые взрывались гораздо чаще, нежели гаджеты, укомплектованные батареями Amperex Technology.

Причем сообщается, что проблемы возникали после сбоев в работе оборудования на производстве.

Также издание сообщает, что главным различием двух аккумуляторов являлись размеры - SDI был чуть больше, из-за чего деформировался внутри корпуса.

Ранее сообщалось, что по словам инсайдеров, будущий Samsung Galaxy S8 по стоимости превзойдет iPhone 7.

Еще по этой теме
Установлена причина взрывов Galaxy Note 7

Установлена причина взрывов Galaxy Note 7

Названа причина взрывов Samsung Galaxy Note 7

Названа причина взрывов Samsung Galaxy Note 7

Samsung «убьет» все Galaxy Note 7 в США

Samsung «убьет» все Galaxy Note 7 в США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой Showbiz

Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой

Эстонские пенсии будут зависеть не от зарплаты, а от стажа Новости

Эстонские пенсии будут зависеть не от зарплаты, а от стажа

В счетах Namu Pārvaldnieks не могут разобраться даже аудиторы Новости

В счетах Namu Pārvaldnieks не могут разобраться даже аудиторы

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Аллу Пугачеву без макияжа сравнили с героиней сказки Showbiz

Аллу Пугачеву без макияжа сравнили с героиней сказки

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 