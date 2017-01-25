Apple разрешила искать потерянные наушники AirPods

 

Фото: JOSH EDELSON / AFP

Корпорация Apple выпустила публичную бета-версию iOS 10.3. В новой версии прошивки появилась функция поиска наушников AirPods, пишет PhoneArena.

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Новая функция получила название Find My AirPods и она стала отдельным пунктом программы «Найти iPhone». Наушники будут отображаться на карте, если только они подключены к какому-либо iOS-устройству. Если наушники были утеряны на улице и Bluetooth-соединение разорвано, то приложение покажет место последнего соединения с наушниками.

В начале января 2017 года Apple удалила из магазина приложений App Store приложение Finder for AirPods, которое помогает найти утерянные наушники AirPods. По мнению разработчика, Apple не одобрила саму идею приложения и сочла его несоответствующим требованиям App Store.

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Apple представила беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года.

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