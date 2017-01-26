В России впервые испытали истребитель МиГ-35

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Сегодня в России официально начались летные испытания легкого истребителя МиГ-35. За полетом самолета в подмосковных Луховицах наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин.

МиГ-35 – это многоцелевой истребитель поколения 4++. Он представляет собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Видео

Реклама

По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час).

Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок – 17500 метров.

Еще по этой теме
Россия похвасталась новейшим истребителем

Россия похвасталась новейшим истребителем

Почему разбиваются истребители с «Адмирала Кузнецова»

Почему разбиваются истребители с «Адмирала Кузнецова»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео, тронувшее мир: пес спас друга, тонущего в бурлящей реке Wo&Men

Видео, тронувшее мир: пес спас друга, тонущего в бурлящей реке

Американка со 150-сантиметровыми бедрами решила их уменьшить Wo&Men

Американка со 150-сантиметровыми бедрами решила их уменьшить

Лиепайчанка с 2 детьми: с похорон не пришла в себя, а тут такое Новости

Лиепайчанка с 2 детьми: с похорон не пришла в себя, а тут такое

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь Showbiz

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь

Чудовищно! Когда это попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли Wo&Men

Чудовищно! Когда это попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли

Технологии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 