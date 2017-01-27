Дрифт пассажирского лайнера на взлетно-посадочной полосе попал на видео

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines развернуло на скользкой взлетно-посадочной полосе аэропорта Толмачево в Новосибирске. Видео инцидента было опубликовано в сообществе «Подслушано Бортпроводник» во «ВКонтакте» в пятницу, 27 января.

ЧП произошло в декабре 2016 года. Лайнер во время движения по ВПП разворачивает вокруг своей оси, после чего воздушное судно останавливается. На момент написания заметки запись набрала около 124 тысяч просмотров.

По информации интернет-издания «Сибкрай.ru», самолет прибыл в Новосибирск из Пекина. В результате происшествия никто не пострадал, лайнер повреждений также не получил.

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