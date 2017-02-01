Рунет определил лучшие гаджеты 2016 года

Издание Hi-Tech Mail.Ru обнародовало результаты рейтинга лучших гаджетов 2016 года, составленного на основе мнений пользователей рунета. Сообщается, что среди смартфонов лидером признан Galaxy S7 Edge.

В ходе опроса пользователи выбрали лучшие устройства в категориях «Смартфоны», «Компьютеры», «Камеры», «Гаджеты» и других. Сообщается, что голосование проходило в период с 22 по 31 декабря прошлого года.

В итоге лучшим флагманом и камерофоном года назвали Samsung Galaxy S7 Edge. Следом за ним расположились Honor 8, Xiaomi Mi Mix, Sony Xperia XZ и Apple iPhone SE.

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Среди компьютеров победителем стал ASUS ZenBook 3, а среди планшетов - Apple iPad Pro 9.7. При этом лучшим игровым ноутбуком назван Acer Predator 17X.

Что касается камер, то на этот раз победителем была признана Canon EOS 5D Mark IV.

Ранее сообщалось, что были названы самые популярные Android-смартфоны 2016 года. Лидером стал продукт «китайской Apple» - смартфон Xiaomi Redmi Note 3.