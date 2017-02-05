Роботы заменили 90% сотрудников завода в Китае, производство выросло на 250%

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Фабрика по сборке мобильных телефонов китайской компании Changying Precision Technology сократила 90% персонала и добилась при этом увеличения производства на 250%. А качество продукции выросло почти вдвое.

Завод, на котором собирают мобильные телефоны, в городе Дунгуань уволил 590 из 650 рабочих и служащих. Целые цеха и сборочные линии начали работать без людей. Спустя год стали известны результаты этих перемен. Для рабочих всего мира это очень плохие новости.

Конечно, никто не ожидал, что завод начнёт работать хуже. Но рост, который он показал, действительно пугает.

Цифры для людей звучат, как приговор. Выпуск продукции вырос на 250%, а доля брака сократилась на 80%.

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Как пишет блог ZME Science, планы полностью роботизировать производство анонсировал Adidas. А в конце прошлого года первый супермаркет без кассиров и даже без касс открыла компания Amazon. Она же запустила в тестовом режиме сервис доставки товаров с помощью дронов. Подобные новости скоро будут появляться каждый день. Сокращение рабочих мест в сфере ручного труда, не требующего высокой квалификации и творчества, в ближайшие два десятилетия станет одной из главных проблем человечества: высвобождаться начнут сотни миллионов рук и никакой новой работы для них не появится.

На Reddit обсуждение статьи вышло в топ. Пользователи предсказывают скорое наступление настоящего социального кошмара.

В комментариях справедливо указывают, что массовые сокращения людей — это не только сокращение рынка труда, но и сокращение налогов, социальных взносов, страховок, а значит падение гигантских финансовых секторов, зависящих от занятости и личных доходов.

Пока мировые лидеры запускают программу по созданию 25 миллионов новых рабочих мест или побуждают крупные международные корпорации переносить производство по месту основной юрисдикции, прогресс неумолимо приближает момент, когда создание рабочих мест в производстве потеряет вообще какой-либо смысл, а рабочий класс окончательно уйдёт в прошлое. Людям останется либо искать себе занятие, требующее существенных интеллектуальных усилий, либо стать безработными и сесть на шею обществу.


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