В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

В конце февраля в Москве заработает первый в мире гаджет-ресторан. Об этом сообщается на сайте заведения.

Gadget Studio откроется на Тверской улице. Заведение предложит гостям меню на планшетах, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi и беспроводную зарядку любых гаджетов.

Кроме того, ресторан будет организовывать прямые трансляции презентаций новинок Apple и других посвященных высоким технологиям мероприятий.

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Gadget Studio расположится на двух этажах: на первом будут зоны для лекций и коворгинга, а на втором — сам ресторан с баром и сценой.

«Для хипстеров, дизайнеров и прочих рестораны есть, для любителей технологий до сих пор никто ничего не придумал. А я хочу смотреть презентацию нового айфона, как футбол: за стойкой бара и с нормальным переводом», — пояснил основатель проекта Николай Турубар.

По его словам, в меню ресторана будут такие коктейли, как «Синий экран смерти», «Цукерберг» и «Диалап».

Как отмечается на сайте проекта, в его развитии может принять участие любой желающий, инвестировав определенную сумму денег. Минимальный взнос составляет 30 тысяч рублей. Создатели Gadget Studio заявили, что в реализацию задумки уже было вложено более миллиона долларов.

В будущем подобные заведения также планируется открыть в Санкт-Петербурге и Казани.

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