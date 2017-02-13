Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Apple заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который будет представлен в 2017 году. Сумма контракта составила пять триллинов корейских вон (4,3 миллиарда долларов), пишет The Investor.

Samsung Display является одним из главных поставщиков дисплеев для Apple. Также она является крупнейшим производителем OLED-дисплеев в мире, занимая более 95 процентов рынка. Отмечается, что каждая матрица обойдется Apple в 71 доллар. Для сравнения, IPS-матрицы для iPhone 7, по неофициальным подсчетам, стоили около 40 долларов.

При этом в 2016 году Apple заказывала еще 100 миллионов OLED-матриц Samsung Display для смартфонов.

Если учесть, что каждый год компания продает около 200 миллионов телефонов, Samsung Display обеспечит экранами не менее 80 процентов iPhone 8.

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Информацию о наличии в iPhone 8 OLED-дисплея подтвердил генеральный директор Sharp Тай Джен-ву (Tai Jeng-wu). Он отметил, что отказ от использования в смартфонах LTPS-панелей — это единственный путь для Apple, если она хочет создавать инновационные продукты. При производстве OLED-матриц используются органические соединения, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока. От LTPS-дисплеев они отличаются низким энергопотреблением, высокой контрастностью и возможностью создавать гибкие экраны.

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