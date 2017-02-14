Nokia готовится представить преемника легенды 3310

Компания HMD Global, которая вернула бренд Nokia в Финляндию, намерена представить на грядущей выставке MWC 2017 в Барселоне сразу несколько продуктов, и в частности - обновленный Nokia 3310, передает The Independent.

По данным источника, производитель покажет современную версию популярного в 2000-х мобильного телефона Nokia 3310, продажи которого составили более 100 миллионов экземпляров по всему миру.

Кроме того, под брендом Nokia будут представлены также два других устройства - бюджетный Nokia 5 и еще более доступная версия смартфона Nokia 3.

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Относительно первого известно, что смартфон получит дисплей 5,2 дюйма с разрешением 1280×720, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, основную камеру на13 Мп и фронтальную на 8 Мп. Цена гаджета будет составлять порядка 200 долларов.

Другой смартфон получит менее мощный процессор Snapdragon 425, а также фронтальную камеру с разрешением 5 Мп. В остальном характеристики будут фактически такими же, как и в старшей модели. Стоимость его будет ниже - около 145 долларов США.

Презентация новинок ожидается 26 февраля в преддверии выставки MWC 2017.

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