Nokia готовится представить преемника легенды 3310

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания HMD Global, которая вернула бренд Nokia в Финляндию, намерена представить на грядущей выставке MWC 2017 в Барселоне сразу несколько продуктов, и в частности - обновленный Nokia 3310, передает The Independent.

По данным источника, производитель покажет современную версию популярного в 2000-х мобильного телефона Nokia 3310, продажи которого составили более 100 миллионов экземпляров по всему миру.

Кроме того, под брендом Nokia будут представлены также два других устройства - бюджетный Nokia 5 и еще более доступная версия смартфона Nokia 3.

Реклама

Относительно первого известно, что смартфон получит дисплей 5,2 дюйма с разрешением 1280×720, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, основную камеру на13 Мп и фронтальную на 8 Мп. Цена гаджета будет составлять порядка 200 долларов.

Другой смартфон получит менее мощный процессор Snapdragon 425, а также фронтальную камеру с разрешением 5 Мп. В остальном характеристики будут фактически такими же, как и в старшей модели. Стоимость его будет ниже - около 145 долларов США.

Презентация новинок ожидается 26 февраля в преддверии выставки MWC 2017.

Еще по этой теме
Nokia подтвердила возвращение на рынок смартфонов

Nokia подтвердила возвращение на рынок смартфонов

Раскрыты цены будущих смартфонов Nokia

Раскрыты цены будущих смартфонов Nokia

Nokia представила первый смартфон на Android

Nokia представила первый смартфон на Android


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Даже полиция в шоке: вот где живет девушка, работающая в «Rimi» Новости

Даже полиция в шоке: вот где живет девушка, работающая в «Rimi»

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной Showbiz

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством Showbiz

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством

В Сети обнаружили двойника Тейлор Свифт Showbiz

В Сети обнаружили двойника Тейлор Свифт

На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки Wo&Men

На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки

Мобильные телефоны

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
MĀREKTINGA KOORDINATORU/-I
MĀREKTINGA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 