Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На сайте китайского интернет-ретейлера JD.com начался прием предзаказов на смартфон Nokia 8. По предварительным данным, устройство будет представлено на выставке MWC 2017, пишет в понедельник, 20 февраля, Gizmochina.

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Смартфон будет оснащен 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей.

Также Nokia 8 получит процессор Snapdragon 821 либо 835, 64/128 гигабайт накопителя с возможностью установки карт памяти microSD. Основная камера с оптической стабилизацией имеет разрешение 24 мегапикселя.

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Также на странице товара указано, что смартфон стоит 3188 юаней (около 27 тысяч рублей). Однако для иллюстрации Nokia 8 был использован старый концепт устройства, что может ставить под сомнение правдивость объявления.

В начале 2017 года компания HMD Global представила первый смартфон под брендом Nokia на Android 7.0. Nokia 6 получил 5,5-дюймовый изогнутый по краям экран с разрешением Full HD.

Он имеет восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 и четыре гигабайта оперативной памяти. Устройство выйдет только для китайского рынка и его стоимость составляет 1699 юаней (14,5 тысячи рублей).

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