В Японии выпустили мобильное приложение, оповещающее о насильниках

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Японии выпустили мобильное приложение Mimamotchi, которое предупреждает женщин об опасных местах, где ранее были совершены сексуальные преступления. Программа разработана силами полицейского ведомства.

С помощью GPS сервис отслеживает местоположение владельца смартфона. Сигнал подается, если в радиусе до пяти километров за последний год произошло преступление сексуального характера, передает The Independent.

Районы, в которых женщины чаще всего подвергаются нападениям насильников, отмечены на карте красным цветом.

В случае экстренной ситуации с помощью программы также можно вызвать полицейских.

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Судя по отзывам в Google Play, приложение пользуется популярностью среди японцев. Многие отмечают, что поздно возвращающиеся с работы женщины крайне нуждались в подобном сервисе.

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