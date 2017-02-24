В Китае толстые тигры сбили беспилотник

Животные с интересом попробовали дрон на зуб.

Амурские тигры, обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян, сбили и погрызли снимающий их беспилотник. Видео с места событий опубликовал телеканал CCTV+.

На ролике упитанные хищники бегают за летающим на низкой высоте БПЛА. В какой-то момент один из тигров подпрыгнул и сбил его лапой. После этого к аппарату сбежалась вся стая и тигры начали с интересом рассматривать его и пробовать его на зуб.

Реклама

Но после нескольких укусов дрон внезапно начал сильно дымить и немного распугал тигров.

Youtube

Еще по этой теме