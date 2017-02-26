Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько информации о вас хранит ваш телефон? Ваше имя, имена родных и друзей и их контакты, фотографии ваши и ваших близких людей. Не говоря уже о доступе в соцсети, электронную почту и кредиткам. Все на расстоянии нажатия пары клавиш, пишет Soulpost.

Одна девушка это особенно осознала после того, как нашла потерянный iPhone и решила посмотреть, что она может узнать о его владельце. Она просто хотела понять, как вернуть телефон, но то, что она выяснила, ужаснуло ее.

«Я спросила Siri, как меня зовут. И она рассказала. Прикольно. Я спросила Siri, кому я чаще всего звоню. И она выдала последние звонки. Прикольно».

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«Я хотела позвонить самым последним людям в звонках, но они сами мне позвонили. Я ответила, и девушка возвращается за телефоном. Ура. Все хорошо».

«Но я поняла, что с помощью Siri могла узнать ее имя, где она живет, где припаркована ее машина. Это было так легко.

И все это с заблокированного телефона.

Я могла бы узнать путь к ее машине и ее дому. Это меня чертовски напугало».

«Если бы это была только я, но страшно знать, что любой может узнать эту информацию обо мне, если я просто где-то забуду свой телефон на 5 минут».

«Я рассказала девушке, она была в шоке. Тогда я изменила ее настройки, чтобы такого больше не случилось».

«Нажмите «Настройки», «Пароль и ID», и отключите Siri в графе «Разрешить доступ при блокировке», «Обзор звонков».

* Siri — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени.

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