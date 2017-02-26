На выставке в Барселоне показали новую Nokia 3310

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне представили обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310. Новое устройство очень похоже на оригинальную модель, но стало менее угловатым, меньшим по размеру и заметно тоньше, сообщает портал The Verge.

Новая версия Nokia 3310 сохранит название, доставшееся от предшественника, но работать она будет на платформе Nokia's Series 30+. Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и даже слотом для карты microSD.

Как отмечают специалисты, подобные характеристики весьма скромны по нынешним меркам, однако в этом и заключается прелесть этого телефона.

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Современная Nokia 3310 отличается от старой модели еще и более светлым, ярким дизайном:

на выставке были представлены желтая, красная, серая и темно-синяя версии. В то же время в телефоне легко узнается старая Nokia 3310, которая обладала настолько прочным корпусом, что породила множество шуток о неубиваемости.

Примечательно, что на новой Nokia 3310 будет предустановлена знаменитая игра «Змейка», которая несомненно вызовет чувство ностальгии у тех, кто держал в руках оригинал.

Отметим, что согласно статистике, опубликованной в прошлом году, общий объем продаж Nokia 3310 составил свыше 126 млн устройств, что позволило телефону занять 9-е место в рейтинге самых продаваемых смартфонов и мобильников. При этом большинство мест перед ним в этом списке занимают другие модели телефонов финской компании.







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