На выставке в Барселоне показали новую Nokia 3310

Nokia 3310
 

Nokia 3310. Фото: REUTERS/Scanpix

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне представили обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310. Новое устройство очень похоже на оригинальную модель, но стало менее угловатым, меньшим по размеру и заметно тоньше, сообщает портал The Verge.

Новая версия Nokia 3310 сохранит название, доставшееся от предшественника, но работать она будет на платформе Nokia's Series 30+. Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и даже слотом для карты microSD.

Как отмечают специалисты, подобные характеристики весьма скромны по нынешним меркам, однако в этом и заключается прелесть этого телефона.

Реклама

Современная Nokia 3310 отличается от старой модели еще и более светлым, ярким дизайном:

на выставке были представлены желтая, красная, серая и темно-синяя версии. В то же время в телефоне легко узнается старая Nokia 3310, которая обладала настолько прочным корпусом, что породила множество шуток о неубиваемости.

Примечательно, что на новой Nokia 3310 будет предустановлена знаменитая игра «Змейка», которая несомненно вызовет чувство ностальгии у тех, кто держал в руках оригинал.

Отметим, что согласно статистике, опубликованной в прошлом году, общий объем продаж Nokia 3310 составил свыше 126 млн устройств, что позволило телефону занять 9-е место в рейтинге самых продаваемых смартфонов и мобильников. При этом большинство мест перед ним в этом списке занимают другие модели телефонов финской компании.


Еще по этой теме
Nokia представила первый смартфон на Android

Nokia представила первый смартфон на Android

Nokia готовится представить преемника легенды 3310

Nokia готовится представить преемника легенды 3310

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

Спустя месяц любовница известного диджея рассказала о трагедии Новости

Спустя месяц любовница известного диджея рассказала о трагедии

Смелее некуда! 63-летняя Успенская в «голом» платье взорвала Сет Wo&Men

Смелее некуда! 63-летняя Успенская в «голом» платье взорвала Сет

20-летняя британка шокировала старческим лицом Wo&Men

20-летняя британка шокировала старческим лицом

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении Showbiz

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари» Showbiz

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари»

Мобильные телефоны

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJU
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 