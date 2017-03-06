Samsung зарегистрировала загадочный Galaxy X

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Samsung зарегистрировала в Южной Корее торговую марку Galaxy X. Информация о регистрации размещена на сайте Информационной службы Кореи по правам интеллектуальной собственности.

Еще по этой теме

В заявке не раскрывается информация о готовящемся продукте. По слухам, под названием Galaxy X компания планирует выпускать первый смартфон со складным или сгибающимся дисплеем.

В ноябре в сеть попала новая патентная заявка Samsung, которая описывает дизайн Galaxy X. Согласно документам, шарнирный механизм будет проходить через центр корпуса, а конструкция механизма напоминает ноутбук Microsoft Surface Book. Также в патенте указывается, что

у Galaxy X будет вспомогательный экран, который активируется, когда телефон находится в сложенном виде.

Реклама

Предполагается, что телефон получит процессор Qualcomm Snapdragon 835 или же Exynos 8995 и шесть гигабайтов оперативной памяти. Также он будет оснащен двумя камерами на 13 и 12 мегапикселей.

Ожидалось, что презентация Galaxy X состоится в конце 2016 года. Однако из-за проблем с моделью Galaxy Note 7 анонс гибкого смартфона перенесен на конец 2017 года. Чтобы оценить реакцию рынка, смартфон будет выпущен малым тиражом в 100 тысяч штук.

Еще по этой теме
Пользователи Galaxy Note 7 решили подать иск против Samsung

Пользователи Galaxy Note 7 решили подать иск против Samsung

Названа причина взрывов Samsung Galaxy Note 7

Названа причина взрывов Samsung Galaxy Note 7

Samsung «убьет» все Galaxy Note 7 в США

Samsung «убьет» все Galaxy Note 7 в США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR

reklama.vesti.lv

Что известно о юном фаворите Волочковой Showbiz

Что известно о юном фаворите Волочковой

Рыбин и Сенчукова пожаловались на взрослого сына Showbiz

Рыбин и Сенчукова пожаловались на взрослого сына

Богиня! Экс-супруга Кончаловского полностью разделась на отдыхе Wo&Men

Богиня! Экс-супруга Кончаловского полностью разделась на отдыхе

Назван тип питания, защищающий от самого опасного рака Wo&Men

Назван тип питания, защищающий от самого опасного рака

Беда откуда не ждали: Латвию захлестнет европейская "крутка" Новости

Беда откуда не ждали: Латвию захлестнет европейская "крутка"

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
86 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 