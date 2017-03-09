Британцам предлагают оплачивать покупки кольцом

В Великобритании начались продажи «умного» кольца Kerv. Создатели гаджета предлагают своим клиентам оставить дома кошельки, деньги и банковские карты – с помощью нового смарт-устройства его владелец сможет оплачивать свои покупки в магазинах.

По замыслу разработчиков Kerv, обладатель новинки может расплатиться кольцом везде, где работает бесконтактная технология оплаты MasterCard.

При этом ни ввод PIN-кода, ни подпись, ни даже связь со смартфоном не требуются,

пишет издание «Газета.ru».

Реклама

Facebook

Сообщалось, что Kerv покрыто специальным сплавом, который не царапается и не стирается. «Умное кольцо», представленное в 14 цветовых вариантах, обойдется покупателю в 99,99 фунтов стерлингов

Между тем бесконтактные платежи становятся все популярнее в России. Ранее стало известно, что 5% россиян имеют опыт бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона.