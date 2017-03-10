Авиакомпания представила воздушные бизнес-сьюты с двуспальными кроватями

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways показала, наверное, первые в мире двуспальные кровати для пассажиров бизнес-класса. Как рассказывает The Daily Mail, дизайнеры и инженеры потратили на их разработку два года и результат этой большой работы впечатляет.

Свои фирменные сьюты с «двуспалкой» разработчики назвали Q-Suite. В них спинки двух соседних кресел откидываются до горизонтального состояния, превращаясь, как первом классе, в полноценную кровать, которая заправляется бельем люксовых брендов.

В то же время пространство сьюта легко трансформируется в уютное купе для семьи.

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Один билет в таком роскошном «номере» из Лондона в Доху и обратно обойдется примерно в 4400 евро. Какое количество из почти 200 самолетов в парке катарской авиакомпании будет оборудовано двуспальными кроватями, не уточняется.