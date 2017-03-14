В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Смартфоны Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo продаются с предустановленным вредоносным программным обеспечением. Об этом говорится в блоге специализирующейся компании Check Point.

Эксперты считают, что вирус вряд ли был установлен на фабрике, однако до пользователей смартфоны дошли уже зараженными. Возможно, что изменения в систему вносились одним из участников логистической цепочки. Всего инфицированию подверглись смартфоны 38 моделей.

Так, на разных устройствах были обнаружены шесть видов троянов. Один из них — Loki — может похищать конфиденциальные данные и показывать рекламу.

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Точное число зараженных устройств установить не удалось. В блоге приводится полный список прошивок, которые потенциально могут быть инфицированы.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Preinstalled Malware Targeting Mobile Users


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