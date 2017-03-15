У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса

 

Фото: atsb.gov.au

У пассажирки авиалайнера, летевшего из Пекина в Мельбурн, во время рейса взорвались беспроводные наушники, в результате чего она получила ожоги лица и рук. Об этом сообщает сообщает Австралийское управление транспортной безопасности (ATSB).

Инцидент произошел через два часа после взлета, когда девушка уснула. «Я проснулась и почувствовала, что мое лицо горит», - рассказала она, - «Я схватилась за лицо и наушники с моих ушей сползли на шею».

После этого пострадавшая кинула наушники на пол.

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К пассажирке бросились стюардессы, которые поместили гаджет в ведро с водой, однако часть деталей расплавилась и прилипла к полу. Сильный запах жженого пластика и волос ощущался в самолете до самой посадки.

По предварительным данным ATSB, причиной инцидента стало возгорание батарей в наушниках.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Battery explosion mid-flight prompts passenger warning

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