Новую Nokia 6 испытали на выносливость

Автор YouTube-канала JerryRigEverything обнародовал видео, в котором показано тестирование нового смартфона Nokia 6. Ролик демонстрирует, насколько устойчив гаджет к внешнему воздействию и грубой физической силе.

Известно, что продукция Nokia всегда славилась прочностью и долговечностью. Многие пользователи Сети заинтригованы тем, насколько выносливы новые гаджеты компании.

В видео отмечается, что экран гаджета защищен стеклом Gorilla Glass 3, благодаря чему он является таким же крепким, как и у большинства современных смартфонов.

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Также смартфон отличается хорошим защитным материалом на кнопке со сканером отпечатков пальцев, а также прочным стеклом на камере.

Кроме того, довольно надежен корпус смартфона, выполненный из цельного куска металла. Сломать гаджет, как оказалось, довольно непросто.

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