СМИ: iPhone 8 получит изогнутый дисплей

Компания Apple намерена оснастить будущий iPhone 8 изогнутым дисплеем. При этом он будет отличаться от дисплеев смартфонов южнокорейского конкурента Samsung более мягким изгибом, передает Nikkei Asian Review.

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Издание ссылается на инсайдера, который знаком с внешним видом «яблочного» смартфона.

По его словам, iPhone 8 получит экран с более мягким изгибом, диагональю 5,8 дюйма. В целом внешний вид смартфона будет изящнее, нежели у его предшественника.

Однако эксперт утверждает, что при этом кардинально новые функции гаджет не получит.

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Это противоречит более ранним слухам, согласно которым Apple, якобы, готовит большой редизайн своего смартфона, который станет революционным на рынке мобильных устройств.

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