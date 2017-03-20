Глава Amazon протестировал гигантского робота

Глава Amazon Джефф Безос протестировал четырехметрового пилотируемого робота, созданного корейской Hankook Mirae Technology. Машина, названная Method-2, была продемонстрированная на закрытой конференции MARS 2017, передает The Verge.

Как отметил Безос, во время теста он почувствовал себя героиней Сигурни Уивер в фильме «Чужой», которая пилотировала робота-экзоскелета.

Прототип робота был представлен в конце прошлого года, и в настоящее время машина продолжает разрабатываться. Планируется, что Method-2 будет использоваться в труднодоступных местах, а также местах, опасных для человека.