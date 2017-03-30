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Samsung представил миру свои новые смартфоны – Galaxy S8 и Galaxy S8+. Они отличаются особым экраном Infinity, охватывающим также края телефона. Кроме того, новые Galaxy S8 и Galaxy S8+ обеспечивают функции высокого класса, в том числе сканер радужной оболочки глаза, улучшенное качество камеры и аудио, интеллигентный ассистент Bixby, а также ряд других возможностей.

Экран, который позволяет увидеть больше

Смартфон Galaxy S8 доступен с 5,8-дюймовым экраном или с экраном размером 6,2 дюйма в версии Galaxy S8+. Дисплей Infinity и корпус образуют ровную, «текущую» поверхность без кнопки «Домой» и острых углов. Обрамляющее телефон как спереди, так и сзади стекло Corning® Gorilla® Glass 5 отличается еще большей прочностью.

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Особые возможности Galaxy

В новые смартфоны Samsung включено множество современных технологий:

  • Камера премиум-класса. У Galaxy S8 и Galaxy S8+ современная фронтальная камера Smart autofocus 8 Мп с линзой F1.7 и основная камера Dual Pixel 12 Мп с линзой F1.7.
  • Быстродействие. Galaxy S8 и Galaxy S8+ оснащены первой в отрасли микросхемой 10 нм, которая увеличивает скорость и эффективность смартфона. К тому же, чтобы владелец телефона мог быстро загружать файлы независимо от их размера, устройства поддерживают передачу данных по стандарту LTE и беспроводной Интернет вплоть до 1 Гбит/с.
  • Развлечения. Galaxy S8 и Galaxy S8+ позволяют видеть цвета и контрасты такими, какими их задумали создатели видео и фильмов. Помимо этого, новые смартфоны предлагают также игровые возможности высокого уровня с яркой графикой, а также комплект игр. В этот комплект включены самые популярные игры, в том числе выборка с поддержкой Vulkan API.
  • Мировые стандарты в области мобильной безопасности. Galaxy S8 и Galaxy S8+ созданы на основе платформы Samsung Knox, обеспечивающей высокую степень защиты. Дополнительно новые Galaxy предлагают также разнообразные возможности биометрических технологий, в том числе сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаза и распознавание лица.
    Samsung представил смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+

    Фото: Samsung представил смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+0

В то же время Galaxy S8 и Galaxy S8+ снабжены основными функциями Galaxy:

  • Защита от воды и пыли класса IP68;
  • Поддержка MicroSD вплоть до 256 ГБ;
  • Дисплей Always-on;
  • Возможность быстрой и беспроводной подзарядки.

Новый способ взаимодействия со своим смартфоном

Bixby – это интеллигентная платформа, которая поможет владельцам смартфона использовать его в качестве своего личного ассистента. Клавиша Bixby обеспечивает удобный доступ к этой платформе и обзор услуг и приложений телефона посредством голосовых, текстовых команд или прикосновений к экрану. Когда функция голосового управления Bixby активирована, она устанавливает связь с основными приложениями и возможностями Samsung, в том числе с камерой, списком контактов, галереей, новостями и настройками. В ближайшем будущем Samsung планирует расширить эти возможности, интегрировав еще больше приложений, предлагаемых Samsung и третьими лицами. Bixby способен оказать персонализированную помощь на основании информации об интересах пользователя, конкретной ситуации и местонахождении, которую платформа непрерывно пополняет. Владельцы смартфона могут также делать покупки, искать изображения и получать информацию о находящихся неподалеку местах при помощи технологии распознавания изображения Bixby.

В комплект смартфона будут включены качественные наушники Harman AKG. Эти наушники еще лучше изолируют внешние звуки, кроме того, они сделаны из материала, который позволит забыть о том, что такое распутывание проводов.

Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут доступны в Латвии как в 5,8-, так и в 6,2-дюймовом исполнении; будут предлагаться два варианта оттенка – цвет полуночи и цвет орхидеи. Официально они поступят в продажу 28 апреля, однако до 19 апреля можно сделать предзаказ на новый смартфон и получить его на восемь дней раньше. Примерная розничная цена Galaxy S8 составит 809 евро, а Galaxy S8+ будет стоить около 909 евро.

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