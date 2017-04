Apple начнет производство в Латвии: iPhone для латвийцев станет дешевле*

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Планы «яблочной» корпорации по сборке iPhone в Латвии могут реализоваться уже в ближайшие два года. Возможно, совсем скоро на задней панеле своего телефона, вы увидите слова «Designed by Apple in California. Assembled in Latvia.»