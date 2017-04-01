Apple начнет производство в Латвии: iPhone для латвийцев станет дешевле*

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Планы «яблочной» корпорации по сборке iPhone в Латвии могут реализоваться уже в ближайшие два года. Возможно, совсем скоро на задней панеле своего телефона, вы увидите слова «Designed by Apple in California. Assembled in Latvia.»

Напомним, что будучи еще только кандидатом в президенты Дональд Трамп, в своей предвыборной кампании, пообещал перенести производство компании Apple в США. Его слова оказались не пустой болтавней - спустя две недели после неожиданной победы в президентской гонке, Трамп попросил Тима Кука построить заводы Apple на территории Соединенных Штатов.

В свою очередь генеральный директор отметил, что текущая ситуация с производством в Китае компанию полностью устраивает, ведь там дешевая рабочая сила. Согласно исследованиям аналитиков в случае переноса производства Apple на территорию США себестоимость iPhone возрастет до 650 долларов (вместо текущих 250 долларов). В этом случае, ожидаемая цена на Apple в магазинах будет составлять около 2 тысяч долларов. Теперь понятно, почему предложенна Трампом идея, никому не понравилась, а особенно потребителям.

Реклама

Не смотря на то, что азиатский регион для американского гиганта, конечно, по прежнему остается приоритетной производственной площадкой, совсем недавно корпорацией было принято решение об открытии еще одного завода по сборке iPhone в Латвии.

Два независимых источника из отрасли подтвердили, что уже в сентябре этого года Apple начнет строить сборочный завод в Лимбажи. Уже известно, что первым «яблочным» устройством, собранным в Латвии, станет iPhone SE.

Почему именно наша страна была выбрана в качестве площадки для производства iPhone пока остается тайной. Однако можно смело предположить, что местное производство и возможные налоговые льготы, скорее всего, снизят цену «яблочного» телефона: большинство жителей Латвии смогут приобрести iPhone дешевле 150 евро, в то время как за iPhone SE сейчас просят около 450 евро.

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;)


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 490000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик Wo&Men

RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик

Невероятно: В Китае поезд пустили сквозь жилой дом Новости

Невероятно: В Китае поезд пустили сквозь жилой дом

51-летняя Безрукова вышла в свет с молодым актером Showbiz

51-летняя Безрукова вышла в свет с молодым актером

Латвийцы - расисты? Сикх рассказал о чудовищной поездке в Ригу Новости

Латвийцы - расисты? Сикх рассказал о чудовищной поездке в Ригу

Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели Showbiz

Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели

1 апреля

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 