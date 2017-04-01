Apple начнет производство в Латвии: iPhone для латвийцев станет дешевле*

Планы «яблочной» корпорации по сборке iPhone в Латвии могут реализоваться уже в ближайшие два года. Возможно, совсем скоро на задней панеле своего телефона, вы увидите слова «Designed by Apple in California. Assembled in Latvia.»

Напомним, что будучи еще только кандидатом в президенты Дональд Трамп, в своей предвыборной кампании, пообещал перенести производство компании Apple в США. Его слова оказались не пустой болтавней - спустя две недели после неожиданной победы в президентской гонке, Трамп попросил Тима Кука построить заводы Apple на территории Соединенных Штатов.

В свою очередь генеральный директор отметил, что текущая ситуация с производством в Китае компанию полностью устраивает, ведь там дешевая рабочая сила. Согласно исследованиям аналитиков в случае переноса производства Apple на территорию США себестоимость iPhone возрастет до 650 долларов (вместо текущих 250 долларов). В этом случае, ожидаемая цена на Apple в магазинах будет составлять около 2 тысяч долларов. Теперь понятно, почему предложенна Трампом идея, никому не понравилась, а особенно потребителям.

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Не смотря на то, что азиатский регион для американского гиганта, конечно, по прежнему остается приоритетной производственной площадкой, совсем недавно корпорацией было принято решение об открытии еще одного завода по сборке iPhone в Латвии.

Два независимых источника из отрасли подтвердили, что уже в сентябре этого года Apple начнет строить сборочный завод в Лимбажи. Уже известно, что первым «яблочным» устройством, собранным в Латвии, станет iPhone SE.

Почему именно наша страна была выбрана в качестве площадки для производства iPhone пока остается тайной. Однако можно смело предположить, что местное производство и возможные налоговые льготы, скорее всего, снизят цену «яблочного» телефона: большинство жителей Латвии смогут приобрести iPhone дешевле 150 евро, в то время как за iPhone SE сейчас просят около 450 евро.

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;)