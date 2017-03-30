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В Сети были обнародованы первые видеообзоры, в которых блогеры сравнивают два флагманских смартфона iPhone 7 и Samsung Galaxy S8. Последний был представлен производителем накануне, и уже успел произвести приятное впечатление на многих экспертов.

В роликах блогеры отмечают достоинства экрана от края до края, который получил флагман Samsung, больший дисплей в сравнении с конкурентом iPhone 7, а также очень высокое его разрешение.

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Кроме того, в числе достоинств отмечены изогнутые края экрана нового смартфона, и в целом - его яркий дизайн.

Отдельное внимание эксперты также уделили сенсорным кнопкам Galaxy S8, сканеру отпечатков на задней панели, и системе распознавания лиц.

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