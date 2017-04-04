СМИ: Корпус iPhone 8 будет из «жидкого» металла

Согласно патенту, он будет использован в изготовлении задней панели смартфона.

В Сети был обнародован патент Apple который раскрывает детали будущего iPhone 8. Согласно данным документа, в корпусе будущего смартфона будет задействован «жидкий» металл, передает Patently Apple.

В частности, задняя панель iPhone может быть сделана из «металлического стекла» для дополнительной прочности.

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«Жидкий металл» представляет собой особый сплав, включающий титан, цирконий, медь, никель, а также другие материалы. Внешний вид металла напоминает стекло, однако при этом металл отличается довольно высокой прочностью.

Также этот сплав характеризуют хорошей износостойкостью, а дополнительно ко всему - способностью скрывать мелкие царапины.

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