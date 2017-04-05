В Airbus придумали, как увеличить вместимость A380

Европейский авиастроительный концерн Airbus нашел возможность расширить вместимость своего лайнера A380 в стандартной комплектации еще на 80 посадочных мест за счет изменений в дизайне салона. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, 10 дополнительных мест в бизнес-классе можно будет получить, отказавшись от пространства для хранения вещей на верхней палубе.

Изменение положения центральной лестницы поможет разместить еще 20 пассажиров в салонах премиального и экономичного класса, а переход к рассадке по 11 человек в ряду вместо 10 поможет создать еще 23 места.

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Дополнительные места также создадут за счет размещения девяти пассажиров премиум-эконом класса в ряду вместо восьми,

смены винтовой задней лестницы на обычную, и совмещения зоны отдыха пилотов с зоной отдыха бортпроводников.

Самолет Airbus A380 - самый большой пассажирский лайнер в мире, такие самолеты обычно рассчитаны на три класса пассажиров и перевозят в среднем около 525 человек. Однако у модели есть вариант, полностью оборудованный под эконом-класс - такой A380 может вместить до 850 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Airbus впервые поднял в воздух свой новый самолет – A350-1000. Он является крупнейшим двухмоторным лайнером, который когда-либо производила компания.

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