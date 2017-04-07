Китайские рабочие начали использовать дроны при строительстве сложных мостов (ВИДЕО)

750-килограммовый беспилотник "Чирок"
 

750-килограммовый беспилотник "Чирок". Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Китайские рабочие, строящие подвесной автомобильный 1411-метровый мост «Синкхан» в провинции Сычуань, решили использовать беспилотник на этапе переброски кабелей между опорами на берегах бурной реки Дада.

Дрон за три минута перевез на другой берег прочную нить диаметром около 2 мм, с помощью которой строители потом начали перетягивать толстые стальные кабели, скручиваются потом в прочные несущие канаты - всего их в данной конструкции предусмотрено 187 штук.

По традиционной технологии пилотный тонкий кабель пришлось бы перевозить на лодке или вертолете, либо прикреплять к мини-ракете. Первые два варианта более затратны по времени и деньгам, а ракетой не всегда можно точно попасть на таком расстоянии. Поэтому строители гордятся своей инновационной находкой, подчеркивая, что этот способ «в 100 раз эффективнее», передает The Daily Mail.

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Мост «Синкхан», который возводится рядом с Тибетским нагорьем, планируется достроить к августу 2018 года. Мост будет с двусторонним движением - по четыре полосы в каждую сторону. Транпортные средства смогут двигаться по нему со скоростью 80 км/ч.

Отмечается, что это второй случай использования дрона при строительстве моста. Первый раз китайские рабочие применили эту технологию при возведении моста «Лундзиан» в провинции Юньнань.

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