Toshiba задумалась о продаже бизнеса по производству телевизоров

 

Фото: AP/Scanpix

Японская корпорация Toshiba, которая вступила в процесс реструктуризации после банкротства своей американской дочки Westinghouse Electric, намерена продать подразделение по производству телевизоров.

Как ожидается, окончательно этот вопрос будет решен до конца марта следующего года. По предварительным оценкам, сумма сделки составит несколько сотен миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Среди возможных покупателей рассматривается несколько китайских компаний, а также турецкий производитель бытовой техники Vestel, который ранее уже занимался сборкой телевизоров Toshiba по лицензии для европейского рынка.

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29 марта 2017 года Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов.

Toshiba выпустила первый в Японии цветной телевизор в 1960 году. Однако сейчас этот бизнес приносит корпорации только убытки, чей размер превышает 10 млрд иен ($90 млн). За период с апреля по сентябрь 2016 года ее выручка от продаж телевизоров также упала на 42% по сравнению с 2015 годом и составила 27,9 млрд иен ($252,6 млн).


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