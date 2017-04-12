Samsung вернула себе звание лидера на рынке смартфонов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Неоспоримое в последние годы лидерство компании Samsung на мировом рынке смартфонов слегка пошатнулось в четвертом квартале 2016 года из-за двойного отзыва и снятия с производства флагманского устройства Galaxy Note 7, однако, судя по итогам первого квартала текущего года, Samsung вновь заняла первое место среди всех производителей смартфонов, пишет Phone Arena.

По данным аналитической компании TrendForce, с января по март доля смартфонов Samsung на мировом рынке составила 26,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 18,5%. Что же касается занимающей второе место компании Apple, то ее рыночная доля по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 3,4% и составила 16,9%. Третье место на рынке заняла китайская Huawei практически c той же долей в 11,4%. Четвертая и пятая строчка этого рейтинга достались компаниям Oppo и Vivo, доля которых составила 8,1 и 6,2% соответственно.

Общий объем поставок смартфонов на рынок в первом квартале сократился на 23% и составил 307,05 млн устройств, в то время как в четвертом квартале прошлого года этот показатель оценивался в 399,57 млн смартфонов. При этом на долю китайских компаний пришлась почти половина всех поставок (141,72 млн устройств).

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Как отмечают аналитики, спрос на смартфоны во втором квартале года останется относительно невысоким. Это связано с ожиданием выхода на рынок новой модели iPhone, которая, по слухам, будет значительно отличаться от нынешнего поколения устройств Apple.

Напомним, ранее компания Strategy Analytics пришла к выводу, что по итогам 2016 года на долю компании Apple пришлось 79,2% всей прибыли, полученной производителями на мировом рынке смартфонов. По оценке аналитиков, суммарная прибыль всех производителей смартфонов в прошлом году составила 53,7 млрд долларов. При этом прибыль Apple составила 44,9 млрд долларов.

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