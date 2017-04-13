Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Если у вас, по каким-либо причинам, не было «Тамагочи» 20 лет назад – есть возможность купить его сейчас. К 20-летию игрушки ее оригинальный производитель Bandai перевыпустил маленького электронного питомца, который снова будет требовательно пищать, чтобы его покормили, убрали за ним и положили спать.

В обновленной игрушке фанаты увидят всех шестерых животных, которые были доступны и 20 лет назад. Отличаться новый «Тамагочи» от оригинала только размером - он будет в два раза меньше.

Уже сейчас «Тамагочи» с фирменной цепочкой можно приобрести на японской версии Amazon за 18 долларов. Будут ли устройства официально поставлять в другие страны, пока неизвестно.

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