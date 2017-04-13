Симпатичные оранжевые роботы заменили работников сортировочных центров китайской компании

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Крупные ритейлеры, включая Amazon и Walmart, а также другие компании с большими складами все чаще рассматривают возможность полной замены складских работников автономными роботами или частичной автоматизации работы складов. Не остаются в стороне и китайские компании, например, крупная курьерская компания Shentong Express заменила работников двух сортировочных центров, расположенных в городе Ханчжоу, на специальных роботов.

Небольшие и довольно забавные роботы под названием Little Orange были созданы китайской компанией Hikvision, в ассортименте которой есть и более крупные модели. Судя видеоролику, опубликованному на канале газеты South China Morning Post, в процессе работы сотрудник склада компании, снимает посылки с конвейера и кладет их на свободных роботов, которые сканируют штрих-коды, определяя адрес получателя, а затем доставляют их к нужному контейнеру.

Грузоподъемность робота Little Orange составляет 8 кг, а максимальная скорость может достигать 3 м/с. За день мини-армия симпатичных роботов способна рассортировать до 200 тысяч посылок. При этом они способны работать круглосуточно, прерываясь только на зарядку встроенных батарей, но пока что компания использует их по 6-7 часов после шести вечера.

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Как сообщил изданию The Daily Mail представитель Hikvision, за три часа роботы способны рассортировать столько же посылок, сколько люди смогли бы рассортировать за пять часов. Кроме того, в отличие от роботов, обычные работники могут допустить ошибку или повредить посылку, а также устают и испытывают стресс.

В свою очередь, представитель Shentong Express отметил, что использование роботов позволило компании вдвое сократить расходы по сравнению с использованием труда наемных работников, а также улучшить точность сортировки и примерно на 30% повысить эффективность. В дальнейшем Shentong Express намерена использовать роботов Little Orange и в других сортировочных центрах.


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