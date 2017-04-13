Волейболистки сборной Японии используют на тренировках робота

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Женская сборная Японии по волейболу использует на своих тренировках современные технологии для отработки атак против блока, сообщает портал New Scientist.

С противоположной стороны сетки девушкам противостоит робот с тремя парами манипуляторов, которые перемещаются из стороны в сторону и имитируют блок.

Механические руки могут передвигаться вдоль сетки со скоростью до 3,7 метра в секунду, что значительно превышает возможности профессиональных игроков.

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При этом тренер при помощи компьютера способен выбирать различные модели поведения робота, а также воссоздавать на площадке реальные эпизоды из предыдущих игр.

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Разработчики планируют доработать свое детище путем добавления датчиков движения, которые помогут машине корректировать позицию и усовершенствовать свой отклик на действия игроков.

Напомним, что на Олимпийских играх 2016 года женская сборная Японии проиграла США в четвертьфинале и поделила пятое место с командами России, Бразилии и Южной Кореи.




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